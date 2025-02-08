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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2025 Cumartesi 11:56 |

Bu işi yapan son usta! Yıllardır mesleği sürdürmeye çalışıyor

Van'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Osman Eşme, yok olmaya yüz tutmuş çömlekçilik mesleğini sürdürerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

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