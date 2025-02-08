Bu işi yapan son usta! Yıllardır mesleği sürdürmeye çalışıyor

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLDU"
Çömlek mesleğini artık kentin daha merkezi bir noktasında tanıtacaklarını ifade eden Eşme, "Van'da açılışı yapılacak olan Bedesten Çarşısı'nda bizlere yer veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu, bizim için büyük bir fırsat oldu. Burada sanatımızı tanıtma ve mesleğimizi devam ettirme imkânı bulacağız. Hem satış yaparak geçimimizi sağlayacağız hem de bu değerli sanatı gelecek nesillere aktaracağız" diye konuştu.
Tamamen el yapımı olan çömleklerin sağlığa yararlı olduğuna dikkat çeken Eşme, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Urartu motifleriyle süslenmiş eşyalar, peynir küpleri ve hediyelik süs eşyaları üretiyoruz. Su testilerimiz, kireci süzerek suyu doğal şekilde soğuk tutuyor. Küplerde basılan peynirlerin asidi daha az oluyor ve mideyi yakmıyor. Ayrıca, çömlek kaplarda pişen yemekler çok daha lezzetli oluyor."