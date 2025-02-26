Bu ilginç gelenek Türkiye'de sürdürülüyor! Dudakların arasına iğne koyup...

"AŞIK YETİŞMİYOR"





Âşıklık geleneğinin korunması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini ifade eden Başkan Ahmet Ayık, "Halkoyunları ve Türk Halk müziği sanatçıları yetişiyor fakat âşıklık geleneği yapılması zor olan bir gelenek olduğu için, kolay kolay âşık yetişmiyor. Bazen okuması yazması olmayan bir insan bile daha iyi âşıklık geleneğini yerine getirebilirken, üniversiteye giden bir adam bu geleneği layıkıyla yerine getiremiyor. Çünkü âşıklık geleneği Allah vergisi olan bir gelenektir. Âşıklık geleneği kendi içerisinde badeli âşık ve badesiz âşık olarak ikiye ayrılıyor. Bu geleneğin devam etmesi için, burada yapmış olduğumuz âşıklar bayramı etkinlikleri yeterli değil. Aynı zamanda bakanlığın okullarda âşıklık geleneğini ders olarak vermesi gerekmektedir. 23 yıldır âşıklık geleneğini devam ettirmek için burada toplanıyoruz. Yüzyıllardır süregelen âşıklık geleneğinde artık yetişen âşık da kalmadı. Günümüzde var olan âşıklara da sahip çıkılması büyük önem arz etmektedir. Kültürüne sahip çıkmayan milletin kültürüne sahip çıkarlar. Kendi türkülerimizi söylemezsek yabancılar söyler" şeklinde konuştu.