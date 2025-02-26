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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:51 |

Bu ilginç gelenek Türkiye'de sürdürülüyor! Dudakların arasına iğne koyup...

Âşıklık geleneğinin en zor dallarından biri olan lebdeğmez, Sivas'ta yaşatılıyor. İki dudak arasına iğne koyarak yasak harfleri kullanmadan şiir söylemeyi gerektiren sanat, günümüzde çok az âşık tarafından icra ediliyor.

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