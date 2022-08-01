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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 12:43

Bu hataları sakın yapmayın! Yanlış bilinen atasözleri ve deyimler

Günlük hayatta çok sık kullanılan fakat zamanla halk arasında değişerek kullanılan birçok atasözü ve deyim bulunuyor.

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