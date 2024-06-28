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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:18

Bu görüntüler Türkiye'den! Film sahnesi değil gerçek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler ve çobanlar, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için yaz dönemini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli yayla ve meralarda geçiriyor. İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde binlerce koyunu süt sağımı için köye getiren çobanlar, sağımın ardından gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Koyun sürülerinin çıkardığı tozlar, gün batımı ile birlikte görsel şölen oluşturuyor.

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