Bu göle girenler şifa buluyor! Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş

Havaların bir hayli sıcak gittiği kentte, serinlemek isteyenler de bu göle geliyor. Hastalıklarına şifa arayanlar ise bu göle girerek hem şifa buluyor hem de serinliyor.

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"Su yerden kaynıyor, şifalı olarak biliniyor"





Yusuf Gündüzen, suyun ılık ve şifalı olduğunu ifade ederek, "Şifalı bir su. Genellikle uyuz olanlar, kaşıntısı olanlara bu su birebir geliyor. Özellikle hafta sonu buraya çok kişi gelir. Suyun sıcaklığı ılık, ne soğuk ne çok sıcak. Ne insanı üşütür ne de yakar. Vatandaşlar hafta sonu buraya akın akın gelir. Pikniğini yapanlar da olur. Önceden burası bu kadar büyük değildi. Köyün muhtarı burayı genişlettirdi. Biraz daha bakım yapılırsa daha çok insan gelir. Su yerden kaynıyor, şifalı olarak biliniyor" dedi.