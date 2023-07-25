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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 11:27

Bu göle girenler şifa buluyor! Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde uçurumun kenarında bulunan ve yer altından kaynayan doğal su, hem serinletiyor hem de tedavi ediyor. Gölün, koruma altına alınan 'Uyuz çermiği' oluşturması ve dünyada nadir görülen sırt tipi travertenleri de dikkat çekiyor.

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