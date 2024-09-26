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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:23

Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 lira! Koruma altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu.