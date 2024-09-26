Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 lira! Koruma altına alındı

Kumsalın, caretta carettaların da üreme alanı olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:





"Çocuklarımıza çevreyi koruma bilincini aşılamamız gerekiyor. Bu sahiller kum zambaklarının yetişme, caretta carettaların da üreme alanı. Her iki türün de nesli tükenme tehlikesi altında. Sahillerimizi beyaz örtüyle süsleyen kum zambaklarını koparmayalım, koruyalım."