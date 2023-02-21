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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:30

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL! İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından erken açtı

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest eden Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından erken açtı.

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