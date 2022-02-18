  • $13,6139
  • 15,4939
  • 827.62
  • 2020.19

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:17

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler açtı. Karların altından çıkan beyaz ve sarı renkli kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu öğrenildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.