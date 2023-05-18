Bozuk yumurta nasıl anlaşılır? İşte evinizde basitçe uygulayabileceğiniz o test

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Yumurtanın üzerine basılan kod ile son kullanma tarihinin karıştırılmaması gerekir. Yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamak için yapmanız gereken bazı testler bulunuyor.

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YUMURTA BOZULUR MU? Yumurta bozulmuş mu ya da bayat mı anlamak için yapılması gereken bazı testler bulunuyor. İlk olarak her zaman uygulanan en basit yöntem olarak koklamak akla gelir.

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Yumurta çürüdüğü zaman çok ağır bir koku yayar. Yumurtayı kırmadıysanız yapabileceğiniz diğer bir test ise, yumurtayı yüzdürme testidir. Bir bardağı su ile doldurarak yumurtayı içine atmanız gerekir.

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Eğer yumurta bardağın dibine batıyorsa taze olduğu anlaşılır. Yumurta biraz yükseliyorsa da yenilebilir durumda demektir. Ama yumurta suyun üzerinde yüzüyorsa bayatlamış olduğunu anlaşılır.

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YUMURTA GÜNEŞTE VE SICAKTA BOZULUR MU? Yumurta sıcağa ve güneşe maruz kaldığı zaman kısa zaman içinde bozulabilir. Bu nedenle kısa süre içinde tüketilmesi ya da buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir. Aynı zamanda haşlanmış yumurta oda sıcaklığında bir günden fazla beklediği zaman bozulmaya başlar.

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Donmuş yumurtanın tadı biraz bozulur. Uzun süre donarak beklemiş olan yumurtanın tüketilmemeli önerilir. Uzun bir süre yumurtayı yiyemeyecekseniz cam bir kaba yumurtaları kırıp tuz ile çırparak saklama kabının kapağını kapatarak muhafaza etmeniz gerekir.

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BAYAT YUMURTA NASIL ANLAŞILIR? Yumurtanın sarısını kontrol edin: Yumurtayı bir tabağa kırın. Yumurtanın sarısı tabakta dağılmıyor ve bombeli şekilde kalıyorsa yumurta tazedir. Eğer tabakta yayılıyor ve sarısı sabit kalmıyorsa yumurta bayattır.

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Yumurtanın iç rengine bakın: Yumurtayı beyaz bir tabağa kırın. Sarısında ya da beyazında yeşil, mavi ya da siyah renk değişimleri var mı yok mu kontrol edin. Eğer yumurtada renk değişimleri varsa kesinlikle tüketmemelisiniz.

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Yumurtayı koklayın: Bayat yumurtanın kokusu son derece rahatsız edicidir. Yumurtayı bir kaseye kırın. Eğer bayatsa yumurtadan keskin bir kükürt kokusu çıkar.

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Kabuk soyma testi: Haşlanmış yumurta kabuğunu soyarken zorlanıyorsanız o yumurta tazedir. Eğer yumurta kabukları hızlı ve kolay soyuluyorsa yumurta bayattır.

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Su testi yapın: Yumurtayı su dolu bir kabın içine bırakın. Yumurta kabın dibine çöküyorsa taze, suyun yüzeyine çıktıysa bayattır. Eğer orta kısımlarında kalıyorsa 1-2 haftalıktır demek mümkün.

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