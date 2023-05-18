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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:45

Bozuk yumurta nasıl anlaşılır? İşte evinizde basitçe uygulayabileceğiniz o test

Yumurtanın bozuk olup olmadığı nasıl anlaşılır? sorusunun cevabını öğrenmek çok kolay. Artık evde uzun süre kalan yumurtayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üstelik bu testi yapmak için yumurtayı kırmanıza bile gerek yok... İşte yumurtanın bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz o test...

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