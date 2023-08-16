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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:15

Bozuk parayı buzluğa koyunca neler olacağını biliyor musunuz? Hemen denemek isteyeceksiniz

Buzdolabına madeni para koyunca ne olacağını biliyor musunuz? Özellikle bu yöntem sayesinde belki de tonla para harcadığınız gıdalarınızı bozulmaktan, çürümekten kurtarmış olacaksınız. Buzdolabına bozuk para, madeni koyma yöntemi sayesinde aklınız evde kalmayacak. İşte buzdolabına bozuk para koymanın inanması zor faydası...

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