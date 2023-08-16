Bozuk parayı buzluğa koyunca neler olacağını biliyor musunuz? Hemen denemek isteyeceksiniz

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Gün geçtikçe hayatımızı kolaylaştıracak yeni yöntemler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez öğreneceğiniz bu yöntem ise bir hayli enteresan ve denemesi bedava...

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Uzun bir süre olamasa bile 2 gün evden ayrıldığınızda aklınız evde kalabilir. Çok para harcadığınız yiyecekleriniz buzdolabında bozulcak mı korkusu yaşamak istemiyorsanız çözüm çok basit: buzluğa bozuk para koymak!

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Buzdolabınız özellikle derin dondurucunuz yemeklerle doluysa bu yöntem sayesinde içiniz rahat bir şekilde evinizi kapatabilirsiniz.

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Buzlukta uzun süre dayanan yiyeceklerin güvenliğini de düşünmek gerekiyor. Buzluğunuz dolu olmasına rağmen uzun süre evde olamayacaksanız, yiyeceklerin bozulmasını istemezseniz.

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Siz evde yokken yaşanacak elektrik kesintisi yüzünden buzluktaki yiyecekler bozulabilir.

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Ancak siz evden uzaktayken buzluktaki yiyeceklerin elektrik kesintisi yüzünden eriyip tekrar buz tuttuğunu anlamanızın çok basit bir yolu var.

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BUZDOLABINA NEDEN BOZUK PARA KONMALI? Küçük bir plastik kap ya da karton bardak alın, kabınızın içini suyla doldurun ve donana kadar dondurucunuza koyun.

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Ardından, buzun yüzeyine herhangi bir madeni para koyup tekrar dondurucuya koyun.

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Tatile gittiyseniz veya maalesef bir tür acil durum için evinizden tahliye edildiyseniz ve eve gelip elektriğin kesildiğine dair işaretler gördüyseniz, bu küçük madeni para sizi çok fazla stresten ve aynı zamanda hastalıktan da kurtarabilir.

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Aynı zamanda size çok fazla huzur sağlayabilir. Elbette, uzun bir süre elektrik kesildiğinde, hepimiz dondurucularımızdaki yiyeceklerin donmuş kalmasından endişe ederiz.

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Bu, özellikle bizim gibi her zaman iyi stoklanmış bir dondurucu bulundurmayı seviyorsanız geçerlidir.

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TÜM YİYECEKLERİ MUTLAKA ATIN

Evinizin elektriğinin kesildiğini düşündüğünüzde veya tam olarak emin değilseniz ve sadece bir kez daha kontrol etmek istiyorsanız, mutfağınıza gidin ve dondurucudaki bozuk paraya bakın!

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Madeni paranın hala buzun üzerinde durduğunu görürseniz, elektriğiniz kısa sürede geri geldi demek.

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Bu durumda tehlike yok demektir. Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde, elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceğinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz, dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun.

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Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir. Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır.

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Küçük ve sade bir hareket bile önemli şeyleri anlamak için ne kadar etkili, öyle değil mi?