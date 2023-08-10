Bozkurt ve Ulus eski günlerine döndü! Afetin izleri silindi

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Bozkurt`ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021`de Ezine Çayı`nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

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Felaketin ardından yürütülen çalışmalarla ilçede selin izleri büyük oranda silindi.

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Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kastamonu Valisi Avni Çakır öncülüğünde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının el birliği ile bölgeyi ayağa kaldırmak için çalıştığını söyledi.

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İlçeyi eski haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Atıcı, "Milletimiz için devletimiz, çalışma seferberliği başlattı. O dönem Karadeniz`in en güzel ilçesini inşa edeceğiz demiştik ve şu an da Karadeniz`in en güzel ilçesini inşa ettik." diye konuştu.

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Yapılan çalışmalardan bahseden Atıcı, şöyle devam etti: "Bütün altyapının neredeyse yüzde yüzü değişti. 649 konutumuz, kent merkezinde 123, sanayi sitesinde 52 dükkanımız, 2 büyük fabrikamız, okullar, spor tesisleri, kaymakamlık binamız, ana meydanımız, millet kıraathanemiz, bunların tamamı yeniden inşa edildi. AFAD`ımız, TOKİ`miz, İller Bankamız, İl Özel İdaremiz, Belediyemiz hep beraber ilçeyi ayağa kaldırdı. Şu meydanda yaklaşık 65 bin kamyon rüsubat temizlemiştik. Ezine Çayı içerisinde 46 kilometrelik havzanın tüm rüsubatı buraya yığılmıştı. Bugün bu halde. Bu meydanda vatandaşlarımız `şimdi huzur içerisinde oturuyoruz` diyorlar. İlçemize geçen yıl gelenler, bu yıl geldiklerinde güzel halini görünce teşekkür için kaymakamlığımıza uğruyor."

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Selin geldiği Ezine Çayı üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Atıcı, "Ezine Çayı`nın iki tarafında ilçe merkezimiz var. Çayın üzerine, 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapılarak iki yaka birbirine bağlandı. Çayın havzası üzerine tersip bendi (biriktirme barajları) yapıldı. DSİ tarafından çayın 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapıldı." dedi.