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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 15:47

Bozkurt ve Ulus eski günlerine döndü! Afetin izleri silindi

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ile Bartın'ın Ulus ilçelerinde aradan geçen 2 yılda afetin izleri silindi.

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