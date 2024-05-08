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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 15:38

Bozkır şahininin 2 yıllık göç haritası! 48 bin 865 kilometre kanat çırptı

Iğdır'da uydu verici takılan ve iki yılda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 34 ülkeden geçen bozkır şahini, bu yolculuğunda 48 bin 865 kilometre kanat çırptı.

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