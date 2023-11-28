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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:08

Bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini yedi! O anlar kameraya takıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda, bozayıların piknik yapmaya giden bir grup gencin yiyeceklerini yemesi görüntülendi.

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