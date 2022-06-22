  • $17,3606
  • 18,3513
  • 1028.92
  • 2580.5

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:03

Bozayılar ile köpeklerin mücadelesi! O anlar Kars'ta kameraya yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yiyecek arayan bozayılar ile onları uzaklaştırmak isteyen köpeklerin mücadelesi kameralarca kayıt altına alındı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.