Bozayılar ile köpeklerin mücadelesi! O anlar Kars'ta kameraya yakalandı

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Bozayıların yaşam alanı olan sarıçam ormanlarının yer aldığı ilçede yiyecek arayan bozayılar, bu nedenle sık sık ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğü ile ilçe merkezine geliyor.

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Hem çöplükte hem de ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinde yiyecek bulmaya çalışan bir çok bozayı, çevredeki köpeklerce bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

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Yiyecek aramak için son olarak ilçe merkezindeki TOKİ Konutları ile İnönü Mahallesi'ne gelen bozayılar, köpeklerin saldırısına uğradı.

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Çöp konteynerlerini devirip yiyecek bulmaya çalışan bozayılar, köpeklerin saldırısıyla bölgeden uzaklaştı.

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Bozayılar ile köpeklerin mücadelesi kameralarca kaydedildi.

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