Bozayı yavrusu 10 gündür tırmandığı ağaçtan inmiyor! Gece gündüz orada vakit geçiriyor
Slovakya'nın Kavecany kenti yakınlarındaki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Linda adlı bir bozayı yavrusu, 10 gün önce tırmandığı ağacın tepesinden inmiyor. 14 Aralık tarihinde ayrı bir yetiştirme tesisinden serbest bırakılan dişi bozayı bir ağaca tırmandı ve o zamandan beri gece gündüz orada vakit geçiriyor. Bozayının durumunu takip eden bakıcılar, bu durumu onun utangaçlığına ve insanlara olan güvensizliğine bağlıyor.