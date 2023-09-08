Boz ayılar ziyaretçilerden ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsünün yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.
. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar ile bölgede piknik yapanlar, kalderada karşılaştıkları boz ayılara ilgi gösteriyor.