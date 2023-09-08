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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 10:15

Boz ayılar ziyaretçilerden ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsünün yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.

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