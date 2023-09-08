Boz ayılar ziyaretçilerden ilgi görüyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsünün yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.