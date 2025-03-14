Böyle olur Rizeli'nin kar motosikleti! Garajında kendi elleri ile yaptı

Kıvrak zekası ve hayatı kolaylaştıran icatları ile tanınan Rizelilere bir yenisi daha eklendi. Yaptığı 'Zırhlı Tofaş' ile geçmişte gündeme gelen Rizeli Salih Çakır, bu kez motosikleti ile kar üzerinde seyir edebilmek için tekerleklerine uyguladığı revizyon icadı ile kendisine hayran bıraktı.
Çakır, bu yıl Rize'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle motosikletini kullanamayınca bu durumdan aşırı rahatsız oldu. "Ben bu motosikleti karda da kullanırım" diyerek işe soyulan Çakır fazla geçmeden bulduğu fikri hayata geçirdi.
Kar üzerinde deneme yapan Çakır, başarılı olduğunu görünce bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Çakır'ın sosyal medyadaki bu görüntüleri herkesin beğenisini ve takdirini topladı.
Buluşu ile karlı köy yolu için çare olduğunu dile getiren Çakır, "Motoruma yaptığım lastiğin aynısını zaten Zırhlı Tofaş aracım için yapmıştım. Daha takmak nasip olmadı. Bende böyle bir lastiğin karda güzel bir performans vereceğini biliyorum. Köyde de ulaşıma çok iyi bir çözüm bulmuş oldum" ifadelerini kullandı.