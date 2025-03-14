Böyle olur Rizeli'nin kar motosikleti! Garajında kendi elleri ile yaptı

Buluşu ile karlı köy yolu için çare olduğunu dile getiren Çakır, "Motoruma yaptığım lastiğin aynısını zaten Zırhlı Tofaş aracım için yapmıştım. Daha takmak nasip olmadı. Bende böyle bir lastiğin karda güzel bir performans vereceğini biliyorum. Köyde de ulaşıma çok iyi bir çözüm bulmuş oldum" ifadelerini kullandı.