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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 14:14 |

Böyle olur Rizeli'nin kar motosikleti! Garajında kendi elleri ile yaptı

Rize'de yaşayan ve araçlar üzerinde yaptığı icatlarla tanınan genç bu kez motosikletiyle karda gezebilmek için motosikletine kış tekerleği tasarladı.

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