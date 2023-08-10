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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:57

Böyle hobi görülmedi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve “Arı adam” lakabıyla tanınan 41 yaşındaki İsa Süzer'in, arılarıyla kurduğu iletişim görenleri hayrete düşürüyor

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