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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 12:46

Bosna Hersek'te deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatıldı

Bosna Hersek halkının katkılarıyla toplanan 55 tır insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

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