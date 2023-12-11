  • $29,0066
  • 31,2348
  • 1859.68
  • 7781.23

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:08

Boşaltılan köyde 12 yıldır tek başına yaşıyor

Hasan Dağı eteklerinde yer alan, 32 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde 12 yıldır tek başına yaşayan 68 yaşındaki Selami Salman, kışın sobada tutuşturduğu odunları 15 kilometre uzaktan sırtında evine taşısa da halinden şikayetçi değil.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.