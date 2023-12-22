Boş arazide dua eden adam ekipleri harekete geçirdi! Belediye ekipleri kazı yaptı

<p>Kayseri'de boş bir arazide dua eden adam, polisleri harekete geçirdi.</p><p><br></p><p>Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde boş bir arazide dua eden birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. </p><br><p>İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise kazı yaptı.</p><br><p>Yapılan kazı sonucunda toprağa gömülü olanın kedi cesedi olduğu belirlendi.</p><br>