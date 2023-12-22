Boş arazide dua eden adam ekipleri harekete geçirdi! Belediye ekipleri kazı yaptı

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Kayseri'de boş bir arazide dua eden adam, polisleri harekete geçirdi.





Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde boş bir arazide dua eden birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.