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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:28

Boş arazide dua eden adam ekipleri harekete geçirdi! Belediye ekipleri kazı yaptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş bir arazide dua eden adam, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı kontrollerde toprağa gömülü cansız bir kedi buldu.

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