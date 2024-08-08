  • $33,4961
  • 36,6282
  • 2618.26
  • 9907.38

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2024 Perşembe 10:52

Bolu'da su sondajı kavgası! 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada su sondajı yapan işçilerle köylüler arasında kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.