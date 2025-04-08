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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 10:55 |

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor! Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor.

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