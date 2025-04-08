Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor! Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor

<p>Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.</p><br><p>Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde de aralıklarla kar yağışı ve yer yer sis etkili oluyor.</p><br><p>Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.</p><br><p>Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.</p><br>