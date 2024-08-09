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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2024 Cuma 14:27

Bölgedeki vatandaşlar panik halinde! Obruklar evlere yaklaştı

Konya'daki obrukların sayısı her geçen gün artarken uzmanlar, obrukların evlerin altında oluşmamasını şans olarak değerlendiriyor. Vatandaşlar panik halde beklerken alttan su çıktığını, hatta suyun yüzeye doğuya fışkırdığını dile getirip bölgede hızlı bir gaz çıkışı olduğunu belirtiyorlar.