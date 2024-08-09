Bölgedeki vatandaşlar panik halinde! Obruklar evlere yaklaştı

"Yani şu an oluşanların tümü çevrede oluştu ama orada belki ben onlarca obruk sayarım evlerinin kenarlarında, çevresinde veyahut da evlerin kenarlarında öyle oluşan bir obruk yok şu an. Ama insanlar burada tehlikede." diye konuşan Delikan, şöyle devam etti:





"En son konuştuğumda gerçekten çok korkuyorlar. Alttan su çıkıyor. Hatta suyun yüzeye doğuya fışkırdığını söylüyorlar. Sadece oradaki görgü tanıdıkları bunu söylüyorlar. Onun dışında bölgede gaz çıkışı var ve bu hızlı bir gaz çıkışı olduğunda insanlar bundan tedirgin oluyorlar. Maalesef ki, oradaki yaşayanlar çok tedirgin."