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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 10:42

Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı! Dedikodu yüzünden birbirlerine girmişler

Fatih Aksaray'da iki şahsın sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurduğu anların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şahısların kavga ettiğini gören kadının da çığlık atarak uzaklaştığı kavganın sebebinin dedikodu olduğu ortaya çıktı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.

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