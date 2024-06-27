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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:36

Bodrum'da kuraklık korkusu! 1 aylık su, 9 günde bitti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 9 gün süren bayram tatilinde, ilçeyi besleyen önemli barajlardan biri olan ve yüzde 49,5 doluluğa sahip Geyik Barajı'ndaki doluluk yüzde 45,7'ye geriledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Bodrum'un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi.” dedi.

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