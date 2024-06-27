Bodrum'da kuraklık korkusu! 1 aylık su, 9 günde bitti

Mumcular Barajı'ndaki su yetersizliği nedeniyle bölgedeki tarım alanlarında barajdan sulama yapılmadığını söyleyen MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kurban Bayramı boyunca Bodrum'un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi." ifadelerini kullandı.

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EN BÜYÜK SORUN SU HATLARINDAKİ PATLAMALAR





Bodrum'daki en büyük sorunun su hatlarında yaşanan patlamalar olduğunu anlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bununla ilgili harekete geçmiş değiliz. Rezervuarlardaki sular da kısıtlı ama kısıtlı suyu bile şehre düzenli olarak temin edemiyoruz. Bir an önce bu altyapının iyileştirilmesi daha sonra da su temini alternatiflerinin bir araya getirilmesi ve beraberinde su tahsislerinde ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.