Bodrum'da kuraklık korkusu! 1 aylık su, 9 günde bitti

Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.
Tatil süresince kente 250 bin araç giriş yaptı.
200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyonu aştı.
Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, yüzde 49,5 civarında olan ve Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı bayram tatili sonrası yüzde 45,7'ye düştü.
Mumcular Barajı'nda ise kente ve tarımsal sulamaya su akışı sağlanmadığı için doluluk oranı yüzde 16'larda sabit kaldı.
1 AYLIK SU 9 GÜNDE BİTTİ
Mumcular Barajı'ndaki su yetersizliği nedeniyle bölgedeki tarım alanlarında barajdan sulama yapılmadığını söyleyen MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kurban Bayramı boyunca Bodrum'un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK SORUN SU HATLARINDAKİ PATLAMALAR
Bodrum'daki en büyük sorunun su hatlarında yaşanan patlamalar olduğunu anlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bununla ilgili harekete geçmiş değiliz. Rezervuarlardaki sular da kısıtlı ama kısıtlı suyu bile şehre düzenli olarak temin edemiyoruz. Bir an önce bu altyapının iyileştirilmesi daha sonra da su temini alternatiflerinin bir araya getirilmesi ve beraberinde su tahsislerinde ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.