  • $16,6771
  • 17,5337
  • 975.042
  • 2489.66

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:37

Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümeye başlayan ceset bulundu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.