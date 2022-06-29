Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu

1 / 6

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

2 / 6

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.

3 / 6

Kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset çıktı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

4 / 6

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 / 6

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.