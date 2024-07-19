Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama! Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi

<p>Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı patladı.</p><br><p>Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi. </p><br><p>Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı.</p><br><p>İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi. </p><br><p>Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.</p><br>