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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:29

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama! Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu.