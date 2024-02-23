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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:35

Bodrum'da ana isale hattı patladı! Yolda çukur oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Ekipler yolu trafiğe kapattı ve onarım çalışması başlattı.

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