Bodrum'da ana isale hattı patladı! 16 mahalleye su verilemiyor

Ekipler gece saatlerinde bölgede onarım çalışması başlattı. Bu kapsamda, devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Torba Mahallesi ana içme suyu hattında patlak meydana gelmiştir. Yalıkavak, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Küçükbük, Farilya, Dirmil, Geriş, Turgutreis ve Dağbelen mahallelerimizi etkileyen arızanın yaşandığı bölgede ekiplerimiz ilk andan itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Arızanın tamiratı, boşalan boruların ve depoların tekrar dolması süresince belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Tamirat çalışmaları ve su kesintisi ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.