  • $32,34
  • 34,879
  • 2393.53
  • 10276.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 13:53

Bodrum'da ana isale hattı patladı! 16 mahalleye su verilemiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Hatta çalışmalar sürüyor. Patlama nedeniyle ilçedeki 16 mahalleye bir süre su verilemeyecek.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.