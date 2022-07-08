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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 16:52

Bodrum kırmızı alarma geçti! Bir haftada 90 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebilirken, Bodrum'a 1 haftada 90 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

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