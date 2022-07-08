Bodrum kırmızı alarma geçti! Bir haftada 90 bin araç giriş yaptı

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Kurban Bayramı'na bir gün kala arife günü Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluştu.

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Farklı kentlerden gelen tatilciler, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

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100 BİNE YAKIN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Beş kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar, daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Bir hafta içerisinde ise Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 100 bine yaklaştı.

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Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi. En büyük yoğunluğu Bodrum yaşarken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi.

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Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

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Otellere girişler başladı

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar oteller başta olmak üzere apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçların kontrollerini sıklaştırdı.