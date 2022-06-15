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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:53

Böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor! Bu balığın kilosu 70 TL'den satılıyor

Sinop'ta balığın kafasından çıkarılan ve böbrek taşı düşürdüğüne inanılan 'eşkina' taşı, tanesi 5 TL'den alıcı buluyor.

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