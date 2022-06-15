Böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor! Bu balığın kilosu 70 TL'den satılıyor

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Sinop'ta tanesi 5 TL'den satışı yapılan taşlara ilginin yoğun olduğunu söyleyen balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Taşları kullanıp bana gelen ve çok teşekkür eden arkadaşlarım var. Taşlar sayesinde böbrek taşı düşürdüğünü söyleyenler çok" dedi.