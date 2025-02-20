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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 15:45 |

Bizans döneminde manastır olarak kullanılıyordu! İstanbul'un kayıp adası

Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası. Herkes İstanbul'un bu dokuz adasını bilse de, aslında onuncu adası olduğunu pek kimse bilmez.

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