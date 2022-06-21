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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 09:31

Bitlis'teki besicilerin tozlu yolculuğu! Film sahnesi gibi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini beslemek için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor.

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