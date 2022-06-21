Bitlis'teki besicilerin tozlu yolculuğu! Film sahnesi gibi

Günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarıyla zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara giden besiciler, gün boyunca otlattıkları sürülerin su ihtiyacını gidermek ve sağımlarını yapmak için tekrar köye getiriyor.

Her yıl birçok ilden Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları gün batımında gerçekleşen yolculuğu görüntülemeye çalışıyor.

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Yaz boyunca hayvanları yaylalara çıkardıklarını anlatan Şen, "Fotoğrafçılar da gelip bizi çekiyor. Halimizi görüyorsunuz. Her gün 10 kilometre gidip geliyorum. 20 yıldır besicilik yapıyorum ve 500 koyunum var." dedi.