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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 15:48

Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi.

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