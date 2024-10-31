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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:29

Bitlis'te asırlık gelenek! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Bitlis'te özellikle kadınlar tarafından çamurdan üretilen çanak çömlek geleneği asırlardır devam ediyor.