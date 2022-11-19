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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 12:46

Bitkilerin Türkçe isimleriyle tanınmasına katkı sunacak! Resimli Türkiye Florası

Türkiye'nin bitki çeşitliliğini tek eserde toplamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan 'Resimli Türkiye Florası' projesi, bitkilerin Türkçe isimleriyle tanınmasına katkı sunacak.

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