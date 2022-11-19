Bitkilerin Türkçe isimleriyle tanınmasına katkı sunacak! Resimli Türkiye Florası

1 / 10

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı iş birliğinde, 300'den fazla bilim insanının katkıları, 80'e yakın "bilim ressamı" olarak adlandırılan çizerin çalıştığı ve 30 ciltten oluşacak projenin 3. cildi basıldı.

2 / 10

Kitap yazarlarından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Cabi, AA muhabirine, bitki isimlerinin Latince ve İngilizce olarak bilindiğini, projede ise her bitkiye ve alt türüne Türkçe isim verildiğini söyledi.

3 / 10

Cabi, bitki isimleriyle ilgili bir kılavuz yayınlandığını, türlerin bundan sonraki kullanımlarında Türkçe isimlerin daha yaygınlaşacağını kaydetti.

4 / 10

"Smilax aspera" bitki isminin "Gıcır dikeni" olarak Türkçeleştirildiğini aktaran Cabi, bu konuda bilim insanlarının metodolojiye bağlı kaldığını vurguladı.

5 / 10

Cabi, bitki isimlerinin Türkçe yazılmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şeyi korumak için öncelikle tanımak, bir isimle seslenebilmek lazım. Aidiyet duygusu oluşmalı. Proje kapsamında her bitki türünün ya da alt türünün bir Türkçe ismi olacak. Daha önce yaygın Latince isimleri kullanıyorduk. Bu isimleri Türkçe olarak bileceğiz. Farkındalık yaratmak ve koruma biyolojisi anlamında da çok önemli bir katkı olacak."

6 / 10

Türkiye'deki yaklaşık 12 bin bitki taksonunun yüzde 30'unun ülkeye has olduğunu aktaran Cabi, "İnanılmaz bir zenginlik. Bu zenginliği toplumun bütün katmanlarıyla paylaşmalıyız, kıymetini anlamak adına onları daha iyi tanımalıyız. Bu eserin ilk defa Türkçe yazılacak olması, kendi toplumumuz ile paylaşmak adına, yerli ve milli açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

7 / 10

Cabi, ciltlerde bazı bitki türlerinin renkli çiziminin bulunacağını anlattı.

8 / 10

Floranın, "belli bir alandaki bitki envanteri" olarak tanımlanabileceğini aktaran Cabi, şunları kaydetti:

"Belli bir alanda, bölgede bulunan bitkilerin listesi, envanteri oluşturulup kayıt altına alınırken, detaylı bilgiler de veriliyor. Resimli Türkiye Florası'nın daha önce hazırlanmış Türkiye Florası'ndan önemli farkı, burada her türün bir çizimi olacak. Vatandaşlar görsel olarak bu bitki resimlerine ulaşabilecek. Farkındalığı arttırma noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında toplumun bitkilere ilgisi, mevcut bitki zenginliğimizin toplum tarafından daha iyi algılanması adına çok önemli bir eser olacak."

9 / 10

Projede, birinci cilt 2014'te ikinci cilt 2018'de yayımlandı. 12 bin çeşit bitki türü 30 ciltte resimleriyle yer alacak. Türkiye'nin bitki çeşitliliğinin kısaca tanıtılması ve buna katkıda bulunan coğrafya, yer şekilleri, jeoloji, toprak, iklime ait özet bilgiler de eserde yer alıyor.