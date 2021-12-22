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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:59

Birbirinden ilginç mühendislik hataları ve çözümleri

Instagram'da 'Typical Rykozhop' adlı hesap, ustalara ve tasarımcılara para vermemek için üretilen 'pratik' çözümleri paylaşıyor. İşte görenleri şaşkına çeviren mühendislik harikası 30 tasarım...

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