Birbirinden ilginç mühendislik hataları ve çözümleri

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İşlevsellik, maliyet, kullanıcı dostu tasarım, sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları, bir tasarımcının işini yaparken dikkate aldığı kriterler arasında yer alıyor.

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Ancak öyle anlar geliyor ki; evindeki bir problemi çözmek isteyen insanlar, 'Zihni Sinir' diye tarif edilebilecek çözümler de üretebiliyor.

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Instagram'da yer alan 'Typical Rykozhop' hesabı da hayatı kolaylaştırmak için yola çıkan ancak sonucunda dehşete düşüren 'pratik çözümleri' paylaşıyor.

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İşte 'kendi işimi kendim görürüm' demeden önce bir kez daha düşünmenizi sağlayacak 30 tasarım harikası!

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