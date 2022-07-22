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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 09:58

Bir yandan balık tutup diğer yandan da ders çalıştı! Tekne üzerinde iki üniversite kazandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde yaşayan Mustafa Güler, çocuklarına iyi örnek olup okumaları amacıyla teknesiyle bir yandan balık tutup diğer yandan da ders çalıştı. 27 yıl içinde iki üniversite kazanıp birinden mezun olan, diğerini de okumaya devam eden Güler'in en büyük hedefi elektrik ve elektronik bölümünü kazanmak.

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