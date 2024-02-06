Bir kıvılcım yetti! ayılan alevler binaya ve önünde park halindeki kamyona zarar verdi

Antalya'nın Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkiinde Ali Çelik isimli vatandaşa ait binadaki yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.
İnşaat halindeki binanın önünde çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından söndürülürken, yangında binanın yanı sıra binanın önünde park halindeki kamyon büyük zarar gördü.
Siyah duman bulutunun Manavgat'ın üzerini kapladığı yangının, binanın giriş kısmında kaynak yapıldığı sırada etrafa saçılan kıvılcımların binanın önünde yığılı vaziyetteki plastik sebze-meyve kasalarını tutuşturması sonucunda çıktığı bildirildi.
Binanın çatısında çalıştığını belirten bir işçi, "Kapı girişinde kaynak yapılıyordu. Kaynaktan binanın önündeki kasalar tutuştu. Alevler ve duman etrafı sardı. Canımızı zor kurtardık" dedi.
Daha önce de yangın çıkmıştı
Binanın sahibine ait aynı adreste bulunan sebze meyve deposunun soğuk hava bölümünde 24 Ağustos 2022 gecesi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucunda güçlükle söndürülürken büyük çapta zarar meydana gelmişti.