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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 17:01

Bir kıvılcım yetti! ayılan alevler binaya ve önünde park halindeki kamyona zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaynaktan çıkan kıvılcım korku dolu anlar yaşattı. Kıvılcımlar binanın önündeki plastik kasaların tutuşmasına neden olurken, yayılan alevler binaya ve önünde park halindeki kamyona zarar verdi. Siyah duman bulutunun Manavgat'ın üzerini kapladığı yangının, binanın giriş kısmında kaynak yapıldığı sırada etrafa saçılan kıvılcımların binanın önünde yığılı vaziyetteki plastik sebze-meyve kasalarını tutuşturması sonucunda çıktığı bildirildi.

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