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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 13:25

Bir kapısının anlatımı 1,5 saat sürüyor! Cennet Kapısı'ndaki binlerce motifin anlatımı ne?

Sivas'ta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda bulunan Cennet Kapısı'ndaki binlerce motifin anlatımı 1,5 saat sürüyor, motiflerin manalarını öğrenenler gözyaşlarını hakim olamıyor.

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