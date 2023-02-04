Bir ilin efsanesiydi! 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Samsun'un simge yerlerinden biri olan cami için Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan incelemeden sonra cami için restorasyon kararı verildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre proje ihalesi yapılan cami için ilk etapta projesi çizilecek. Akabinde ise 2023 yılı içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Yurt dışından gelen bilim adamlarının binadan aldığı ahşap numuneler üzerinde yaptığı testler sonucunda caminin 1206 yılında inşa edildiği, önündeki revakın 1335 yılında eklendiği veya onarıldığı anlaşıldı.

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Cami ahşaptan yığma tekniğinde, köşeleri kurtboğazı geçmelerle duvar boyunca tek parça olarak uzatılan ahşap perdelerle inşa edildi. Duvarlar, direkler, direk başları, kirişler, mertekler gibi yapının birçok yerinde karaağaç, dışbudak ve kestane gibi ağaçlar kullanıldı. Yapının tabanı büyük taşlar üzerine yerleştirilmiş kütükler yardımıyla yerden 60-70 cm yükseltildi.





Alttaki derinlik yapının hava almasını, nemi ve çürümeyi önlemek için açıldı. Kuzey kısmı hafif dönel olan çatısı üç omuzlu kırma çatı ve alaturka kiremitle örülü durumda. Yapı, 2007 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirdi. Camide harimde aşık, mertek ve direklerde aşı, çatı tahtalarında kök boyalarıyla yapılmış kalemiçi nakışlar bulunuyor.

