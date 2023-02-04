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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 10:31

Bir ilin efsanesiydi! 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Samsun'da bulunan ve zamanla çatıyı tutan kolonların tahrip olmasından dolayı çökme tehlikesi yaşayan 850 yaşındaki çivisiz 'Tarihi Göğceli Camisi' için yapılacak restorasyonun proje ihalesi tamamlandı.

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