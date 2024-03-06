  • $31,7546
  • 34,6342
  • 2185.2
  • 8744.58

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 16:57

Bir ilden ayrılıp diğerine bağlanmak istediler! Referandum sonrası karar çıktı

Gümüşhane'den ayrılıp, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylülerinin talebi referandumun ardından, mahkeme kararıyla da onaylandı. Bu kararla Gümüşhane'nin köy sayısı 314'e düşerken, Giresun'un köy sayısı ise 541'e yükseldi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.