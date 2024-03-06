Bir ilden ayrılıp diğerine bağlanmak istediler! Referandum sonrası karar çıktı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Üçtaş ve Günyüzü köylerinin 2019 yılında aldığı referandum kararının İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

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Bunun üzerine Danıştay'a açılan dava sonuçlandı.

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İki köy bir Karadeniz ilinden ayrılıp diğerine bağlanmak istemişti. Referandum sonrası karar onaylandı.

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Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyleri 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.

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Daha önce de Giresun'a bağlıydılar

Günyüzü köyü muhtarı Mustafa Temel referandumun ardından mahkeme de karara vererek Giresun'a bağlanmalarının önünde bir engel kalmadığını belirterek "Üçtaş ve Günyüzü köyleri 2019 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitmiştim.