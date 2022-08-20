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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:30

Bir gün evli kaldı beş yıldır nafaka ödüyor

'Bir gün' evli kaldığı eşine 5 yıldır nafaka ödeyen Kastamonulu 33 yaşındaki Mustafa Duman'ın hayatı adeta duman oldu. Türkiye'yi dolaşarak sesini duyurmaya çalışan Duman'ın ödediği nafaka, son asgari ücret zammıyla birlikte 1345 TL'ye yükseldi.

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