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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 10:08

Bir göl daha kuraklıktan nasibini aldı

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle 6 bin dönüm tarım arazisini sulayan Keramettin Göleti dip seviyeyi gördü.

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