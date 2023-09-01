Bir göl daha kuraklıktan nasibini aldı

EDİRNE'DE 6 BİN DÖNÜMÜ SULAYAN GÖLET KURAKLIK NEDENİYLE DİP SEVİYEYİ GÖRDÜ
Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle 6 bin dönüm tarım arazisini sulayan Keramettin Göleti dip seviyeyi gördü.
Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde bulunan 218 bin metreküp su kapasiteli göletten sulama sahasındaki ekili tarım arazilerine su sağlanamıyor.
Mısır, ayçiçeği ve yonca ekili 6 bin dönüm tarım arazisini sulayan göletin suyunun azalması nedeniyle üreticiler de mağdur oldu.