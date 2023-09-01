Bir göl daha kuraklıktan nasibini aldı

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle 6 bin dönüm tarım arazisini sulayan Keramettin Göleti dip seviyeyi gördü.

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Mısır, ayçiçeği ve yonca ekili 6 bin dönüm tarım arazisini sulayan göletin suyunun azalması nedeniyle üreticiler de mağdur oldu.