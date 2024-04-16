Bir avucu 1 gram altına eşit! Safran nedir, yararları nelerdir?

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Dünyanın değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı. Üretimdeki zorluğu, yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılıyor. Safranın internette kilosu 600 bin liraya satılıyor.

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SAFRANIN 4 GRAMI 1 GRAM ALTIN İLE AYNI SEVİYEDE

Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilmesi için 450 bin dal toplanması gereken baharatın bir avuç içerisine sığan 4 gramı ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi.

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"SAFRAN TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE TOPLANMASI GEREKİYOR"

Safranın üretim zorluğunu anlatan Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Safran, dünyadaki en pahalı gıdalardan biri. Sadece belli bölgelerde yetiştirilebilen safran aslında bir çiçek. İran, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Yetiştirmesi ve toplaması çok zahmetli. Çok hafif bir baharat ve bu nedenle 10 gram fiyatı, 5 ila 6 bin liraya kadar çıktı. 1 çiçekte 3 safran kılı bulunmakta. 1 kilogram için ise 150 bin çiçekten 450 bin adet safran toplamanız gerekiyor. Bu kadar çiçeğin tamamen el işçiliği ile toplanması gerekiyor" dedi.

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Bu ürünün kilosunu 500 liraya, 1000 liraya bulmak imkansız. Ancak baktığımızda bu fiyatlarla da karşımıza çıkıyor. Mısır koçanlarını, Hindistan cevizi ipliklerini hatta at kıllarını bile boyayarak safran diye satışa sunuyorlar" diye konuştu.

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranda 1 kilogram ürün elde edebilmek için 510 bin lif gerekiyor.

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Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisi, Ağustos ayında ekimi yapılırken, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadı yapılıyor.

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Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" ünvanını alırken Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillendi.

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1 gramı 250 liradan satılan safranda 1 kilo ürün elde edebilmek için 510 bin lifin toplanması gerekiyor.

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SAFRAN NEDİR?

Safran (Crocus sativus), süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi türüdür. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye'de ise Safranbolu'da üretilir.

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SAFRANIN FAYDALARI

- Potasyum bakımından zengin olan safran kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur. - Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. - Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar. - C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.

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SAFRANIN FAYDALARI



- Analjezik özelliklere sahip olan safran tümörlerin büyümesini azaltır. - Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini arttır ve katarakt oluşumunu önler. - Bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir. - Adet söktürücü, iştah açıcı

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