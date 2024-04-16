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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 23:35

Bir avucu 1 gram altına eşit! Safran nedir, yararları nelerdir?

Safran altınla yarışıyor... Dünyanın değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı. Bir avuç içerisine sığan 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı eşitlendi. Sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici etkileri bilinen safranın faydaları nelerdir?

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