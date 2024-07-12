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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:18

Bir anlık dalgınlığın bedeli ağır oldu! Araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergâhını seçince merdivenden aşağı uçtu. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.