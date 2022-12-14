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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:00

Bir anda kırmızıya boyandı: Marmarada korkutan görüntü

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerine geldi. Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.

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