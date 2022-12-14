Bir anda kırmızıya boyandı: Marmarada korkutan görüntü

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir haftadan beridir lodosun sert esmesinden dolayı denizin dibindeki otlar su üstüne çıkıyor.