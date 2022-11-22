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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:47

bir ağacından 190 bin liraya kadar gelir elde ediliyor! Çiftçilerin yeni gelir kaynağı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçilerin yeni gelir kaynağı mango oldu. Son yıllarda üretim alanı artan mangonun bir ağacından 190 bin liraya kadar gelir elde edilebildiği belirtiliyor.

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