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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:15

Binlerce yılda oluştu! Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Kuraklığın etkilediği Van Gölü'nde suyun çekildiği kıyılarda, 'su altı peribacaları' olarak nitelendirilen dikitler (mikrobiyalit) görülmeye başlandı.

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